По данным на 31 января, в Ленобласти выявили 217 новых случаев COVID-19. Всего в области официально коронавирусная инфекция обнаружена у 30 701 человек, выздоровели — 27 219.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+5).

Волосовский район: Волосово (+2), Курковицы (+1), Холоповицы (+1).

Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+4), Паша (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+27), Кудрово (+6), Янино-1 (+1), Щеглово (+2), Сертолово (+1), Морозова (+2), Старая (+1), Романовка (+1), им. Свердлова (+1), массив Новоселье (+1), Дубровка (+1), Аро (+1).

Выборгский район: Выборг (+13), Победа (+1), Гончарово (+1), Рощино (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Поляны (+1), Приморск (+1), Гаврилово (+1), Подборовье (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+16), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Суйда (+1), Сиверский (+2), Коммунар (+1), Большое Верево (+1), Дружноселье (+1), Вопша (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Усть-Луга (+2), Малый Луцк (+1), Ивангород (+4).

Киришский район: Кириши (+10), Красная Горка (+1).

Кировский район: Новых случаев не зарегистрировано.

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).

Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Оржицы (+1), Виллози (+2), Малые Горки (+1), Кипень (+1), Форт Красная Горка (+1), Таменгонт (+1).

Лужский район: Луга (+6), Заклинье (+1), Жельцы (+1), Торошковичи (+3), Пансионат «Зелёный Бор» (+1), Мшинская (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Никольский (+1), Подпорожье (+5).

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1), Снегиревка (+2), Коммунары (+1), Плодовое (+1), Мичуринское (+1), Красноозёрное (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+11), Большие поля (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+12), Красава (+2), Мехбаза (+2).

Тосненский район: Тосно (+12).