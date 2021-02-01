НКО Ленобласти разделят на конкурсной основе 10 млн рублей от губернатора

В Ленобласти объявлен конкурс на гранты губернатора для социально ориентированных некоммерческих организаций

Гранты выделяются по 10 направлениям: волонтерская и образовательная деятельность, патриотическое воспитание и социальное обслуживание, защита животных, развитие туризма, поиск неизвестных воинских захоронений. Подробности на сайте комитета общественных коммуникаций.

Заявки принимаются с 10 февраля по 2 марта 2021 года. Специалисты отдела поддержки социальных инициатив отвечают на вопросы по телефону 8(812)539-42-74.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в этом году будет выделено 9,9 млн рублей НКО ведущим деятельность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов. Подробности на сайте комитета общественных коммуникаций. Также в Ленобласти начался прием заявок на предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки некоммерческим организациям региона.