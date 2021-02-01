Ветеранам из Ленобласти отремонтируют дома

В 2021 году порядка 80 частных домов блокадников и ветеранов отремонтируют за счет бюджета Ленинградской области. На эти цели выделят несколько десятков миллионов рублей.
Пресс-служба Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ленобласти сообщила, что в этом году из регионального бюджета выделят 30 миллионов рублей на капитальный ремонт домов блокадников, ветеранов, тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
В жилых помещениях пенсионеров планируют выполнить ремонт кровли, утепление наружных стен, восстановление печного оборудования, полов и фундамента. Также в домах выполнят замену дверей и окон.
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29.01.2021 271