Петербургский СКА потерпел поражение в матче с «Динамо»

Автор: Анастасия Щербакова
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Игра в рамках чемпионата КХЛ для петербургской команды закончилась поражением со счетом 2:0. Матч прошел в понедельник, 1 февраля против московского «Динамо».

Петербургский СКА потерпел поражение в матче с "Динамо" хоккей, спорт, ска, КХЛ, динамо, ВТБ аренаФото: Спорт-Экспресс
Петербургский СКА потерпел поражение в матче с "Динамо" хоккей, спорт, ска, КХЛ, динамо, ВТБ аренаФото: Спорт-Экспресс
Петербургский СКА потерпел поражение в матче с "Динамо" хоккей, спорт, ска, КХЛ, динамо, ВТБ аренаФото: издание Чемпионат

Игра состоялась на «ВТБ Арене». Проигрыш петербуржских армейцев. Стоит отметить, что почти до самого конца игры счет оставался 0:0. Однако на 44-й минуте игроку московского клуба Дмитрию Кагарлицкому удалось забить первую шайбу. Спустя еще 15 минут отличился Дмитрий Яшкин — табло стало показывать 2:0.

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Петербургский СКА потерпел поражение в матче с "Динамо" хоккей, спорт, ска, КХЛ, динамо, ВТБ арена
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