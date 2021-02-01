Петербургский СКА потерпел поражение в матче с «Динамо»

Игра в рамках чемпионата КХЛ для петербургской команды закончилась поражением со счетом 2:0. Матч прошел в понедельник, 1 февраля против московского «Динамо».

Фото: Спорт-Экспресс Фото: Спорт-Экспресс Фото: издание Чемпионат

Игра состоялась на «ВТБ Арене». Проигрыш петербуржских армейцев. Стоит отметить, что почти до самого конца игры счет оставался 0:0. Однако на 44-й минуте игроку московского клуба Дмитрию Кагарлицкому удалось забить первую шайбу. Спустя еще 15 минут отличился Дмитрий Яшкин — табло стало показывать 2:0.