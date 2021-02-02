В Тосненском районе мужчину обязали выплатить 3 млн рублей по непогашенному кредиту

На жителя Тоснинского района завели уголовное дело за уклонение от оплаты долговых обязательств перед кредитором. Общая сумма долга, которую взял в кредит мужчина, составила больше 3 млн рублей.

По информации пресс-службы Управления ФССП по Ленобласти, решение о возбуждении уголовного дела в отношении должника было вынесено 2 февраля, во вторник. Дело будет рассматриваться в рамках 177-й статьи УК РФ.

В ведомстве отмечают, что мужчину предупреждали об серьезной ответственности, однако гасить долг он не собирался. При этом, для избежания ареста имущества, житель района переписал все свое имущество на родственников и друзей.

На данный момент дело направлено в суд.