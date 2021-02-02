В поселке Колпинского района 17 домов остались без отопления

На одном из участков теплотрассы поселка Металлострой в Колпинском районе произошла авария, из-за чего жители 17 домов на весь день остались без тепла.

Ремонтом проблемного участка весь день 2 февраля занимаются рабочие ГУП «ТЭК СПб». Подачу коммуникаций в пресс-службе предприятия обещают дать в ночь на 3 февраля. По информации издания Фонтанка, аварийный участок был обнаружен энергетиками во время обхода днем 2 февраля.

«В зоне ограничения теплоснабжения 17 зданий, в том числе 14 жилых домов и детское учреждение. Горячее водоснабжение ограничено в пяти зданиях, включая три жилых дома и детское учреждение», — сообщили в пресс-службе предприятия.