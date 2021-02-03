Угонщик из Всеволожска попался благодаря бдительному охраннику в Петербурге

По информации ivbg.ru, в ночь на 2 февраля в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от охранника о подозрительном мужчине в припаркованном автомобиле возле дома № 95 по проспекту Тореза.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в принадлежащем 51-летнему мужчине автомобиле марки Chevrolet ранее неоднократно судимого 40-летнего жителя Всеволожска. Он пытался угнать иномарку.

По факту покушения на кражу в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в поселке имени Свердлова украли экскаватор за 8,5 млн рублей.