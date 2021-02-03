Пострадавшим в ДТП на Приморском шоссе окажут финансовую помощь

Предприятие «Третий парк», автобус которого попал в ДТП в среду 3 февраля, пообещало пострадавшим оказать денежную компенсацию.

Об оказании финансовой помощи сообщил пресс-секретарь автопарка Денис Данилов. Размер предполагаемой выплаты он не назвал.

Напомним, что ДТП с пассажирским автобусом произошло в среду, 3 февраля рядом с посёлком Солнечное. Водитель из-за плохой погоды не справился с управлением и съехал в кювет. В результате несчастного случая одна женщина погибла, а двое пассажиров были госпитализированы с травмами.