Пострадавшим в ДТП на Приморском шоссе окажут финансовую помощь

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Предприятие «Третий парк», автобус которого попал в ДТП в среду 3 февраля, пообещало пострадавшим оказать денежную компенсацию. 

Об оказании финансовой помощи сообщил пресс-секретарь автопарка Денис Данилов. Размер предполагаемой выплаты он не назвал.

Напомним, что ДТП с пассажирским автобусом произошло в среду, 3 февраля рядом с посёлком Солнечное. Водитель из-за плохой погоды не справился с управлением и съехал в кювет. В результате несчастного случая одна женщина погибла, а двое пассажиров были госпитализированы с травмами.

Вам будет интересно
Пострадавшим в ДТП на Приморском шоссе окажут финансовую помощь погибший, Ленобласть, ДТП, авария
На Приморском шоссе автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся, есть погибший
На Приморском шоссе в сторону Зеленогорска водитель пассажирского автобуса № 305 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и...
03.02.2021 95
Автор