Водителя маршрутки, вылетевшей в кювет на Приморском шоссе, задержала полиция

Стало известно, что по результатам проверки всех обстоятельств аварии на Приморском шоссе, Главным следственным управлением было решено завести уголовное дело.

Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление МВД.

«По факту аварии следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель маршрутного автобуса задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ДТП произошло 3 февраля около посёлка Солнечное. Водитель из-за плохой погоды не справился с управлением и съехал в кювет. В результате несчастного случая одна женщина погибла, а двое пассажиров были госпитализированы с травмами.