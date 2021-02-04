Небольшой снег и похолодание до минус 22 градусов ожидаются в Ленобласти 5 февраля

В пятницу, 5 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -12…-17 °C, при прояснениях местами -18…-22 °C. Днем столбики термометров покажут -10…-15 °C, местами до -18 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с. На дорогах — гололедица.