В Петербурге состоится встреча главы российского МИД Сергея Лаврова со своим финским коллегой Пеккой Хаависто на которой обсудят двусторонние отношения и политическую ситуацию.

В четверг, 4 февраля, стало известно о том, что в Петербурге состоится встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«15 февраля в Санкт-Петербурге глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры со своим коллегой — министром иностранных дел Финляндии. Он прибудет в Россию с рабочим визитом по соответствующему приглашению», — говорится в сообщении ТАСС.

На встрече будут обсуждаться темы политического характера: отношения России и Финляндии, проблемы Нагорного Карабаха, ситуация на Украине, а также проблемы ядерной безопасности, охрана окружающей среды и многое другое.

При этом вопросы туризма и открытия совместных границ, по предварительной информации, на встрече затрагивать не будут, сообщили Невские новости.

Ранее мы писали о том что Визовый центр Финляндии в Петербурге начал прием документов на оформление разрешения на пребывание в стране. В Финляндию могут попасть лишь отдельные категории граждан, ограничения на въезд сохраняются минимум до 25 февраля.