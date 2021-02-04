Власти Ленобласти закупают почти 13 километров ковровых дорожек красного цвета для здания правительства.

Как сообщается на сайте госзакупок, на 16 февраля назначено проведение электронного аукциона на поставку ковровых дорожек в здание правительства Ленобласти на Суворовском, 67. Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 433 тысячи рублей. Средства выделят из областной казны.

Согласно техзаданию, необходимо 529 рулонов по 25 метров длиной. Дорожка должна быть красного цвета с продольным орнаментом по каемке.