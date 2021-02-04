Власти Ленобласти закупят 13 километров дорожек красного цвета за 2,5 миллиона рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Власти Ленобласти закупят 13 километров дорожек красного цвета за 2,5 миллиона рублей Ленобласть, госзакупки

Власти Ленобласти закупают почти 13 километров ковровых дорожек красного цвета для здания правительства.

Как сообщается на сайте госзакупок, на 16 февраля назначено проведение электронного аукциона на поставку ковровых дорожек в здание правительства Ленобласти на Суворовском, 67. Начальная цена контракта составляет 2 миллиона 433 тысячи рублей. Средства выделят из областной казны.

Согласно техзаданию, необходимо 529 рулонов по 25 метров длиной. Дорожка должна быть красного цвета с продольным орнаментом по каемке.

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