ГУМВД в Санкт-Петербурге опровергло информацию о полицейских, съевших еду задержанных

Сообщение о том, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге якобы съели еду, предназначенную для административно задержанных, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД России.

«В ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области называют фейком сообщение журналиста одной из радиостанций о том, что сотрудники полиции якобы съели еду, предназначенную для административно задержанных», — отмечает ведомство.

По данным пресс-службы, в ночь на 3 февраля в 33-й отдел полиции Московского района Петербурга были доставлены несколько граждан, задержанных за правонарушения.

«Спустя некоторое время к отделу полиции подъехали их знакомые и попросили правоохранителей передать им несколько бутылок с питьевой водой и продукты питания, в том числе наборы фаст-фуда. Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объёме сразу же передали задержанным, что подтверждается, в том числе и средствами визуального контроля», — добавили в полицейском главке.