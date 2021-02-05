У пенсионера в Отрадном угнали Hyundai Santa Fe за 2 млн рублей

По информации ivbg.ru, 4 февраля в полицию Кировского района обратился 65-летний житель Отрадного.

У него угнали белый Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Автомобиль был припаркована у одного из домов на улице Советской. На угон у злоумышленников были вечер и ночь.

Ущерб автовладельца составил более чем 2 миллиона рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что в Отрадном лоб в лоб столкнулись маршрутка и автомобиль. Есть пострадавший.