Врачи Тосненской больницы за одну неделю успешно прооперировали двух пациенток с редкими интралигаментарными миомами.

Они располагаются в широкой связке матки в опасной близости от мочеточников, маточных артерий и вен. По мере роста узел раздвигает связку, смещает мочеточник и оказывается плотно опутан сосудами. При этом симптомы у пациенток могут долго отсутствовать.

Единственным вариантом лечения активно растущего узла остается хирургическое вмешательство. Главная сложность такой операции связана с риском повредить мочеточники и крупные сосуды. Выполнить ее может только опытный специалист с высоким уровнем квалификации.

Перед операциями пациенток тщательно обследовали. Им провели гинекологические осмотры, УЗИ органов малого таза, анализы крови и мочи, ЭКГ и другие исследования. Обе операции прошли успешно и с минимальной кровопотерей.

В первом случае врачи удалили узел размером 12×10 сантиметров, во втором – миому размером 8×9 сантиметров. Операции провел заведующий отделением Вячеслав Молодкин. Ему помогали акушеры-гинекологи Маргарита Молодкина и Диана Шахмарданова.

Сейчас пациентки чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой под наблюдение врачей женской консультации.