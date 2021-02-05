Оперштаб: за сутки в России выписаны 23 582 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 23 582 человека после COVID-19, за все время — 3 413 495, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 23 582 человека… За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 413 495», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 4664, Санкт-Петербурге — 3012, Подмосковье — 1001.