Ленобласть поддержит научные разработки премиями

В Год науки и технологий, которым объявлен 2021 год в России, правительство Ленобласти поддерживает премиями работу ученых.

«Нам важно активное участие всех субъектов РФ. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, востребованности профессии ученого и перспективах исследовательской карьеры в стране», – подчеркнул вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

На территории Ленинградской области сегодня работают 11 научных организаций. Ежегодно лучшим ученым региона присваиваются премии губернатора Ленобласти «За вклад в развитие науки и техники в Ленобласти» и «За лучшую научно-исследовательскую работу».

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Напомним, что проектом областного бюджета на 2019-2021 годы предусмотрена статья расходов на поощрения молодых ученых 47 региона — премии губернатора Александра Дрозденко. Отметим, что стипендии от главы Ленобласти получают не только ученые, но и спортсмены, студенты, молодые врачи.

Ранее мы сообщали, что ученый из Гатчины Леонид Скрипников вошел в рейтинг выдающихся молодых химиков мира. А ученые из четырех вузов Петербурга получат мегагранты правительства России. На грантовые средства в городе будут организованы лаборатории мирового уровня.