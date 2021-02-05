В Кронштадтском районе перевернулась лодка с тремя людьми

Автор: Анастасия Щербакова
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В Финском заливе у форта Шанц в пятницу, 5 февраля трое мужчин оказались в холодной воде после того, как их лодка перевернулась. Все трое отделались легким испугом. 

О происшествии в заливе сообщил портал 78.ru, ссылаясь на экстренные службы. В Кронштадтском районе около 14:30 спасателям поступил срочный вызов о «кораблекрушении». Прибывшие на место медики и спасательная бригада обнаружили, что потерпевшие своими силами смогли выбраться из воды.

Травм и признаков переохлаждения врачи не обнаружили и отпустили молодых людей домой.  Плавательное средство спасателям пришлось вытаскивать при помощи крепкой лебедки и грузовика.

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20.01.2021 555
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