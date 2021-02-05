В Минздраве РФ сообщили о постепенном отступлении Covid-19

Автор: Анастасия Щербакова
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Михаил Мурашко, Министр здравоохранения РФ отметил улучшение ситуации вокруг коронавирусной инфекции. Число заболевших в стране уменьшилось на треть. 

О постепенном отступлении болезни глава Минздрава рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщили в агентстве АБН. По словам министра, в России значительно уменьшилось количество пациентов с Covid-19.  За прошедшие три недели этот показатель сократился чуть больше чем на 30 %.

Однако Мурашко призвал население не расслабляться. Сегодня у медиков на наблюдении находится порядка 800 тыс. россиян с подтвержденным диагнозом, что является серьезной проблемой.

В интервью телеканалу министр попросил граждан оставаться сознательными и соблюдать все предписанные меры безопасности —  использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

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04.02.2021 185
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