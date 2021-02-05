В Минздраве РФ сообщили о постепенном отступлении Covid-19

Михаил Мурашко, Министр здравоохранения РФ отметил улучшение ситуации вокруг коронавирусной инфекции. Число заболевших в стране уменьшилось на треть.

О постепенном отступлении болезни глава Минздрава рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщили в агентстве АБН. По словам министра, в России значительно уменьшилось количество пациентов с Covid-19. За прошедшие три недели этот показатель сократился чуть больше чем на 30 %.

Однако Мурашко призвал население не расслабляться. Сегодня у медиков на наблюдении находится порядка 800 тыс. россиян с подтвержденным диагнозом, что является серьезной проблемой.

В интервью телеканалу министр попросил граждан оставаться сознательными и соблюдать все предписанные меры безопасности — использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.