Морозы в Ленобласти задержатся как минимум на три дня

Управление МЧС по Ленобласти предупредило жителей, что похолодание в регионе не отступит минимум еще трое суток. Пик отрицательной температуры придется на 8 февраля.

Как сообщила пресс-служба ведомства, уже в субботу, 6 февраля на территории Ленобласти ночью столбики термометров будут показывать от 17 до 22 градусов мороза. В воскресенье, 7 февраля температура воздуха будет держаться на таком же уровне — до 22 градуса нижу нуля.

Пик отрицательной температуры должен быть 8 февраля — ночью температура может опуститься до -25 градусов.

В дневное время температура будет держаться уровне от 11 до 16 градусов мороза. Местами ожидается небольшой снег, гололедица и умеренный ветер со скоростью 4-9 м/с.