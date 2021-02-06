Вузы Петербурга 8 февраля вернутся к очной форме обучения

Высшие учебные заведения Северной столицы с понедельника, 8 февраля переходят на очный режим работы. При этом, первое время обучение будет проходить в смешанной форме.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал Андрей Максимов, председатель комитета по науке и высшей школе:

«8 числа высшие учебные заведения города приступят к реализации образовательных программ в очной форме обучения. Скорее всего, это будет смешанная форма обучения».

Отметим, что смешанное обучение предполагает проведение двух образовательных программ одновременно — очной и удаленной. Обучающиеся смогут посещать очно свои учебные заведения, однако за руководством вузов останется право менять программу в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.