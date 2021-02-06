В Сосновом Бору без электричества остались несколько садоводств в 14-градусный мороз

В субботу утром, 6 февраля стало известно, что несколько садоводств в городе Сосновый Бор из-за аварии на электросетях остаются без электричества. За окном, тем временем, 14 градусов ниже нуля.
Обрыв электросети произошел в районе ПС-333 и оставил без электроэнергии садоводства в Сосновом Бору. Жители вынуждены сидеть без тепла в домах уже несколько часов. Ремонтные бригады уже ликвидируют последствия неисправностей.
Сколько времени еще займет устранение аварии на электросетях не уточняется.
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