На КАДе произошла массовая авария-видео

На участке кольцевой автомобильной дороги Петербурга в субботу, 6 февраля затруднено движение из-за крупного ДТП. На трассе порядка 5 поврежденных автомобилей стоят на аварийных сигналах.

Видео с места ДТП опубликовал в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург проезжающий мимо водитель. В видеоматериале присутствует ненормативная лексика. Как предположил автор материала, всему виной является женщина, которая находилось за рулем арендного автомобиля.

На момент съемки экстренных служб на месте массовой аварии пока не было. О пострадавших и точных причинах происшествия не известно.