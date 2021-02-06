Посмотрев телепередачу некой «ассоциации целителей» 74-летняя жительница Петербурга перевела за снятие «порчи» почти 600 тысяч рублей.

74-летняя жительница Петербурга стала жертвой телевизионных мошенников. Все произошло еще в декабре прошлого года. По словам пенсионерки, с 21 по 29 число она сделала четыре денежных перевода за услугу «снятие порчи»: всего 596 000 рублей.

Однако в январе 74-летняя пенсионерка поняла, что обещанной услуги оказано не будет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.