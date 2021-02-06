По Софийской улице в пятнадцатиградусный мороз шел абсолютно голый мужчина. Необычный прохожий попал на запись видеорегистратора.

Субботним утром 6 февраля по обочине Софийской улицы в Петербурге водители наблюдали мужчину без одежды, шедшего в сторону Колпино. По словам автора в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», герой данного видео был застукан в измене и из-за этого оказался босым и голым на проезжей части, сообщили в Невских новостях.

Видеозапись предоставлена сообществом ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».