Губернатор региона Александр Дрозденко поручил найти участок земли для семьи с десятью детьми из Петербурга, лишившейся матери из-за коронавируса. Помогут и с постройкой дома.

Как сообщает официальный телеграм-канал правительства Ленобласти 6 февраля, губернатор региона Александр Дрозденко дал поручение администрации Всеволожского района найти участок земли для многодетной семьи, оставшейся без матери.

Глава администрации Свердловского поселения Андрей Шорников сообщил о имеющемся земельном участке. Областная комиссия съездит на место, а также будут проведены переговоры с инвесторами о постройке дома.

До этого мы писали о том, что 49-летняя Светлана Сельдинен была госпитализирована в тяжелом состоянии 8 января в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. До госпитализации она принимала препараты, назначенные терапевтом. Спустя почти месяц, женщина скончалась в больнице. При поступлении состояние женщины оценивалось как стабильно тяжелое, но болезнь прогрессировала, в груди был выявлен большой объём повреждения лёгочной ткани вирусного происхождения.

В январе семья Светланы лишилась 82-летнего дедушки-блокадника и 87-летней бабушки. В последние годы Светлана работала помощником воспитателя в детском саду во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили 47news.