Выборгская городская прокуратура помогла пенсионеру вернуть почти 500 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам на сторонний банковский счет.
Во время предварительного расследования удалось установить владельца банковского счета, на который были перечислены деньги. После этого Выборгский городской прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.
Тункинский районный суд Бурятии удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Исполнение судебного акта остается на контроле Выборгской городской прокуратуры.
Сергей Перминов рассказал о важности партийных форумов «Есть результат!»
Партия «Единая Россия» завершила серию отчетно-программных форумов «Есть результат!».
В России завершилась серия отчетно-программных форумов «Есть результат!», проводимых партией «Единая Россия». Как отметил председатель фракции Дмитрий Медведев, ключевым лейтмотивом встреч стала концепция «государство для человека».
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» отметил, что формируемый документ представляет собой не просто предвыборную программу, а понятную карту действий, охватывающую как ближайшие задачи, так и стратегические цели развития страны.
По словам сенатора, будущая программа будет базироваться на принципах безопасности, технологического суверенитета, кадрового потенциала и национальной идентичности. Сергей Перминов также подчеркнул, что человекоцентричный подход, заложенный в основу Народной программы, требует постоянной сверки с запросами жителей регионов. Это необходимо для обеспечения эффективной связи между социальными инициативами граждан и их реализацией через национальные проекты и государственное бюджетирование.
«Широкий и открытый диалог в форумной кампании, охватившей все субъекты, помог провести честный разговор, как о сделанном за годы работы, так и о новейших вызовах перед экономикой, обществом, социальным благополучием, о проблемах на местах. Чтобы соединить то, за что ратуют люди, и требуемые ресурсы с актуализацией компетенций в государственном управлении. Полагаю, этот подход, основанный на реальном демократическом участии, будет позитивным не только для успешности Партии на выборах и ее действий в горизонте будущего, но и достижений всей страны и ее жителей», — заявил Сергей Перминов.