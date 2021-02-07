Фазиль с разбитым сердцем стрельбой из Калашникова пугал соперника в Луге

По информации ivbg.ru, 6 февраля около 22:30 в экстренные службы сообщили о стрельбе в микрорайоне Луга-3.

На месте задержан 32-летний местный житель по имени Фазиль. Он пришел домой к 27-летней бывшей возлюбленной и застал ее с Максимом. Произошла ссора. Фазиль вышел на улицу, разбил окно квартиры и несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного автомата Калашникова, пытаясь напугать соперника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержанный – сын предпринимателя из Луги. Автомат получил от знакомого, у которого во время обысков нашли 20 коробок с патронами.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что автомобиль пробил ограждение и упал в Неву в Санкт-Петербурге.