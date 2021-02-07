Водитель Renault погиб, врезавшись в ЛЭП у Тосно – пассажирка госпитализирована

По информации ivbg.ru, 6 февраля на 664-м км автодороги «М-10» в Тосненском районе Renault Logan съехал в кювет и врезался в опору линии электропередачи (ЛЭП).

В результате ДТП погиб 49-летний водитель – житель Колпино. Его 45-летняя пассажирка пережила столкновение. Ей помогли покинуть салон поврежденного автомобиля сотрудники ПСО Тосно.

Пострадавшая госпитализирована. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, что автомобиль пробил ограждение и упал в Неву в Санкт-Петербурге.