Погода в Ленобласти: 8 февраля ожидаются похолодание до -28 °C и снег

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 8 февраля в Ленинградской области ожидаются слабый снег и -10… -28 °C.

Ночью похолодает до -17… -28 °C. Днем температура составит -10… -15 °C. Местами – до -20 °C. Ветер переменных направлений до 5 м/с. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

В МЧС напоминают, что на дорогах в Ленинградской области сохраняется сложная обстановка из-за гололедицы. Водителей и пешеходов просят проявить внимательность и не выходить на лед.