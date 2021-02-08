Оперштаб: за сутки в России выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписаны 15 881 человек после лечения от COVID-19, за все время — 3 472 091, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 881 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 472 091», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 3349, Санкт-Петербурге — 1090, Подмосковье — 956.