Пропавшую школьницу нашли у подозреваемого в развратных действиях петербуржца

Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Санкт-Петербурге, который подозревается в совершении в отношении девочки развратных действий, сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий», — заявил источник.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.