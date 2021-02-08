Пропавшую школьницу нашли у подозреваемого в развратных действиях петербуржца

Автор: Александр Селиванов
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Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины в Санкт-Петербурге, который подозревается в совершении в отношении девочки развратных действий, сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшую ранее 13-летнюю школьницу в квартире 37-летнего мужчины на Пискаревском проспекте. Он подозревается в совершении в отношении девочки, а также еще одной несовершеннолетней развратных действий», — заявил источник.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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02.02.2021 353
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