Вузы Санкт-Петербурга поэтапно переходят от дистанта к смешанному формату обучения – власти

Вузы Санкт-Петербурга начали поэтапно переходить от дистанционного обучения к смешанному формату, когда лекции с большим количеством студентов будут проходить в онлайн-режиме, а практические занятия с небольшим количеством участников – в аудиториях, сообщил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.
При этом, по словам Максимова, возврат к очным занятиям будет осуществляться поэтапно, и пока вузы, вероятнее всего, выберут смешанный формат.
Согласно материалам на сайте университета ИТМО, этот вуз уже начал переход к традиционному формату обучения, который может быть полностью завершён через несколько месяцев. О переходе на смешанный формат сообщил и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), а также Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), где первые очные занятия запланированы на середину марта.
В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.