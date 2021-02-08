Вузы Санкт-Петербурга поэтапно переходят от дистанта к смешанному формату обучения – власти

Вузы Санкт-Петербурга начали поэтапно переходить от дистанционного обучения к смешанному формату, когда лекции с большим количеством студентов будут проходить в онлайн-режиме, а практические занятия с небольшим количеством участников – в аудиториях, сообщил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

«Вышел приказ министра науки и высшего образования Фалькова Валерия Николаевича, где рекомендовано высшим учебным заведениям перейти в очную форму обучения… Именно в очную форму, (которая) включает и дистанционные технологии, и электронные образовательные программы. Поэтому в настоящий момент времени руководитель вуза сам определяет, исходя из эпидемиологической ситуации, как лучше выстроить учебный план и, соответственно, рабочие программы», — сказал он журналистам.

При этом, по словам Максимова, возврат к очным занятиям будет осуществляться поэтапно, и пока вузы, вероятнее всего, выберут смешанный формат.

«Сейчас обучение пойдет в Санкт-Петербурге во всех вузах в смешанном формате, то есть скорее всего лекционные занятия, где много студентов должны присутствовать в аудитории, будут проходить в онлайн-режиме, а практические и лабораторные занятия будут проходить малыми группами в офлайне. Я думаю, что… уже сегодня, в День науки, студенты приступили к реализации своих образовательных программ», — добавил Максимов.

Согласно материалам на сайте университета ИТМО, этот вуз уже начал переход к традиционному формату обучения, который может быть полностью завершён через несколько месяцев. О переходе на смешанный формат сообщил и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), а также Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), где первые очные занятия запланированы на середину марта.

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В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным вузам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.