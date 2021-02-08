Выставка рассекреченных документов о геноциде советского народа открылась в Санкт-Петербурге

Выставка рассекреченных документов «Без срока давности» о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент.

«Это мероприятие имеет очень важное значение, как для нашей страны, так и всего мира», — заявил на открытии выставки вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский, подчеркнув важность сохранения для потомков памяти о трагедиях войны.

Начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил, что Вторая мировая война была не только самой кровопролитной, но и самой жестокой в отношении гражданского населения.

«Каждая советская семья сохранила в памяти ужасы той войны. Жители Ленинградской области не являются исключением. Они подвергались беспрецедентной жестокости со стороны оккупантов»,- заявил он.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что представленные материалы — лишь краткая выжимка большой работы научных сотрудников.

«Это было испытанием в эмоциональном плане даже для опытных сотрудников. Через их руки прошли тысячи документов, самые страшные документы — расследования злодеяний фашистов. Ни один фильм не может передать и одного процента того ужаса, который пережили наши предки. Это была война на уничтожение», — сказал он.

Выставка охватывает историю трагедии мирного населения на территориях 22 регионов России. Документы и артефакты раскрывают подробности карательных операций и массового уничтожения мирного населения, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение людей в больницах.

Выставочные проекты «Без срока давности» открылись 8 февраля одновременно в 63 регионах России.

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Проект «Без срока давности» создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект «Без срока давности» был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».