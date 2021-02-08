Выставка рассекреченных документов о геноциде советского народа открылась в Санкт-Петербурге

Выставка рассекреченных документов «Без срока давности» о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны открылась в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент.
Начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко отметил, что Вторая мировая война была не только самой кровопролитной, но и самой жестокой в отношении гражданского населения.
Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин отметил, что представленные материалы — лишь краткая выжимка большой работы научных сотрудников.
Выставка охватывает историю трагедии мирного населения на территориях 22 регионов России. Документы и артефакты раскрывают подробности карательных операций и массового уничтожения мирного населения, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение людей в больницах.
Выставочные проекты «Без срока давности» открылись 8 февраля одновременно в 63 регионах России.
Проект «Без срока давности» создан с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. В декабре 2020 года проект «Без срока давности» был признан лучшим научным проектом года Памяти и славы и удостоен национальной премии «Победа».