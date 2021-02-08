Жительница Петербурга получит 100 тыс. рублей в качестве компенсации за травмирование ноги после схода в месте, где не было платформы и соответствующего настила.

Жительница Петербурга получит от дочерней компании РЖД, «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» 100 тысяч рублей в качестве компенсации за травмированную ногу во время поездки. В мае 2020 года женщина ехала в электричке из Великого Новгорода в Пестово, во время своего выхода на станции Кушавера она поранила ногу.

Суд оказался на стороне потерпевшей. Было установлено, что поезд остановился в неположенном месте. Женщина проходила лечение после инцидента и планировала взыскать полмиллиона рублей, но железнодорожники свою вину не признали и суд возложил ответственность на перевозчика. В результате пострадавшей выплатили всего 100 тысяч, сообщили Невские новости.