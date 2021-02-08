Петербуржцы смогут вновь получить необходимую медицинскую помощь в Мариинской больнице, при этом остается работать одно отделение для КОВИД-пациентов.

С сегодняшнего дня Мариинская больница возобновляет свою работу как многопрофильный стационар, где граждане смогут получить необходимую медицинскую помощь.

В больнице остается работать одно отделение для коронавирусных пациентов. Так называемая «красная зона» содержит 72 обычные койки и 18 реанимационных, вместо 560 прежних.

Пандемия внесла свои изменения в характер работы с пациентами. Плановая госпитализация стала невозможна, однако в «чистой зоне» продолжилась работа таких отделений, как кардио-хирургическое, гинекологическое, урологическое, куда пациенты обращались для плановой госпитализации и операций.

Заместитель главного врача по скорой медицинской помощи Олег Юрьевич Боско рассказал о проблемах связанных с «нековидными» пациентами, на которых отразилась текущая ситуация. По его словам, в будущем мы увидим увеличение хронических заболеваний. Из-за боязни перед коронавирусом пациенты сами откладывали поход в больницу, что приводило к обострению многих заболеваний.

В целом ситуация идёт к улучшению. В Петербурге увеличивается доля свободных коек под COVID-19 (44,9%). На это работают как и введенные ограничения, так и качественная работа медицинских служб, заявил врач. Об этом рассказали Невские новости.