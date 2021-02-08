В Сланцах установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Уже в этом месяце в Сланцах оборудуют дополнительными баками для пластика и стекла 20 мусорных площадок.

Это будет уже четвертый город в Ленобласти, где в тестовом режиме запущен раздельный сбор отходов. Ранее пилотный проект стартовал в Кингисеппе, Ивангороде и Луге.

Также добавляется, что в регионе более 2 тыс. баков оснащены автономными ультразвуковыми датчиками уровня заполнения контейнеров. Их применение позволяет исключить лишние выезды спецтехники на дальние расстояния, а также построить оптимальный маршрут, собирать статистику и контролировать периодичность вывоза.

Напомним, о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.