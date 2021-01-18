Стекло и пластик в Луге теперь собирают и сдают отдельно

В городе появилось 28 мусорных площадок, оборудованных двумя дополнительными контейнерами для стекла и пластика.

Контейнеры отличаются по цвету: зеленые — для стекла, желтые — для пластика.

Напомним, что пилотный проект стартовал 5 декабря в Кингисеппе и Ивангороде. За три недели жители Кингисеппа и Ивангорода собрали на переработку 1720 кг пластика и 5300 кг стекла.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.

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Напомним, ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками. Также глава Ленобласти предложил организовать экополицию.