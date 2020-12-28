Жители Кингисеппа и Ивангорода активно сортируют мусор

За три недели жители Кингисеппа и Ивангорода собрали на переработку 1720 кг пластика и 5300 кг стекла.

«В среднем контейнеры для стекла заполняются за 7-8 дней, баки для пластика быстрее — вывоз осуществляется каждые 5 дней», — отметили в правительстве Ленобласти.

Региональный оператор же сообщил ivbg.ru, что при сортировке мусора граждане соблюдают почти все необходимые инструкции, однако забывают сминать бутылки. Поэтому было принято решение об оборудовании 10 существующих площадок дополнительными баками, так как имеющихся емкостей по объему уже недостаточно.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти смогут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.

Напомним, ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками. Также глава Ленобласти предложил организовать экополицию.