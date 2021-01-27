Александр Дрозденко осмотрел площадку для раздельного сбора мусора в Луге

В ходе рабочей поездки губернатор Ленобласти призвал эко-активистов включиться в пропаганду раздельного сбора мусора.

«Пока раздельный сбор мусора трудно приживается: не все жители отделяют пластик, стекло. Я считаю, что пора эко-активистам своим примером агитировать людей за раздельный сбор. Ещё мы хотим попробовать отделять бумажную упаковку», – сообщил глава региона.

Также Александр Юрьевич рассказал, что в крупных населенных пунктах региона планируется установить контейнеры для резины, которую потом передавать на спецпредприятия для переработки.

Луга стала третьим городом Ленобласти, где в тестовом режиме запущен раздельный сбор отходов. В городе появилось 28 мусорных площадок, оборудованных двумя дополнительными контейнерами для стекла и пластика.

Напомним, что пилотный проект стартовал 5 декабря 2020 года в Кингисеппе и Ивангороде. За три недели жители Кингисеппа и Ивангорода собрали на переработку 1720 кг пластика и 5300 кг стекла.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.

Напомним, ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками. Также глава Ленобласти предложил организовать экополицию.