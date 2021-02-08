«Леноблводоканал» перешел в режим повышенной готовности из-за морозов

В связи с резким похолоданием в регионе и прогнозируемыми морозами на этой неделе «Леноблводоканал» переходит в режим повышенной готовности.

Для предотвращения и оперативного устранения аварий организовано круглосуточное дежурство. Сотрудники регулярно будут контролировать систему водоснабжения и водоотведения. В пресс-службе компании отметили, что для ликвидации аварий имеется вся необходимая спецтехника.

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Жителей Ленобласти просят сообщать о замерзших колонках, вытеканиях, открытых люках в единую диспетчерскую службу «Леноблводоканала» по телефону 8 (812) 409-00-01. Звонки принимаются круглосуточно.