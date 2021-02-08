Тело пенсионера нашли под завалами сгоревшего дома в Рябово

Пожар произошел вчера, 7 февраля, на Восточной улице в поселке Рябово Тосненского района Ленобласти.
В правоохранительных органах отметил, что дом сгорел очень быстро, потому что был деревянным и небольшим. При разборе конструкций было обнаруено обгоревшее тело мужчины. Предположительно, погиб 71-летний хозяин, тело передали полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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08.02.2021 94