Nordwind начнет летом выполнять рейсы из Владивостока в Москву, Санкт-Петербург и Сочи

Авиакомпания Nordwind летом начнёт выполнять рейсы из Владивостока в Москву, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает пресс-служба международного аэропорта Владивостока.

«В летнем расписании воздушной гавани Приморья появятся регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи новой авиакомпании Nordwind. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы на воздушных судах Airbus A330-200 с местами бизнес-класса», — говорится в сообщении.

Полёты в Москву из Владивостока будут выполняться четыре раза в неделю с 31 мая, аэропорт прилёта – «Шереметьево». Общее время в пути – 8 часов 35 минут. Первый рейс Владивосток – Санкт-Петербург запланирован на 1 июня. Вылеты будут осуществляться два раза в неделю — по вторникам и субботам. Общее время в пути составит 8 часов 45 минут.

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Авиакомпания Nordwind с 1 июня также запустит прямые рейсы на популярный курорт Черноморского побережья – Сочи. Вылеты из Владивостока планируются по понедельникам и четвергам. Продолжительность полёта — 9 часов 45 минут.