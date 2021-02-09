В Войсковицах мужчина избил пенсионерку и украл у нее 100 тысяч рублей, фужеры и постельное белье

В Гатчинском районе задержали мужчину, подозреваемого в нападении и ограблении пенсионерки в Войсковицах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вечером 1 февраля. Пенсионерка входила к себе в квартиру, когда неизвестный толкнул ее вовнутрь. Затем избил ее руками и украл 100 тысяч рублей, золотой крестик, ноутбук, пять фужеров и постельное белье, а после сбежал.

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В тот же день после заявления злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний мужчина, проживающий неподалеку от места происшествия. Часть похищенного у него изъяли. Известно, что ранее он был не раз судим. Возбуждено уголовное дело.