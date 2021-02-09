Более 20 станций по очистке воды установят за полгода в Ленинградской области

Специалисты в первом полугодии установят в Ленинградской области 22 станции по очистке питьевой воды, сообщил глава регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.

«В Ленобласти уже заработали 19 новых станций для очистки питьевой воды. В первом полугодии 2021 года появятся еще 22 станции», — сообщил Тимков журналистам, комментируя отчет Счетной палаты РФ о результатах анализа экологической реабилитации водных объектов в 2012–2020 годах.

Наступивший год, отметил Тимков, в Ленинградской области объявлен Годом чистой воды.

«На ближайшие годы нами принята программа комплексного решения вопроса качества воды — с синхронизацией работ по очистке водоемов, реконструкции существующих и установке новых очистных сооружений. В ближайшие четыре года Леноблводоканалом будут установлены 108 станций для очистки питьевой воды и 31 — для очистки сточных вод», — добавил Тимков.