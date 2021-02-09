Золотой зал в бывшем особняке Монферрана в Санкт-Петербурге отреставрируют за 20,2 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга вложат 20,2 миллиона рублей в реставрацию интерьеров золотого зала в бывшем особняке создателя Исаакиевского собора, архитектора Огюста Монферрана, сейчас в здании располагается Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу, следует из данных портала госзакупок.

Санкт-Петербургская дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры провела тендер на выполнение работ по реставрации интерьеров золотого зала в доме на набережной реки Мойки, где в 1836-1858 годах жил архитектор Огюст Монферран. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Победителем тендера стало ООО «Петербургская реставрационная компания» — с ним планируется заключить контракт на 20,2 миллиона рублей.

В перечне работ в рамках контракта, в частности, восстановление рисунка паркета, изготовление люстр и бра в соответствии с исторической иконографией помещения, восстановление настенной живописи, лепного декора, позолоты.

Заказчик ожидает завершения работ к 20 ноября текущего года.

Начало реставрации части помещений особняка (золотой зал, портал во внутреннем дворике, парадная (бронзовая) лестница, обеденный зал) власти Санкт-Петербурга объявили в 2018 году.

Огюст Монферран — архитектор французского происхождения, более 40 лет он жил и работал в России. Создатель Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге. Дом на набережной реки Мойки он купил в 1836 году и сам спроектировал перестройку здания: в нем было три зала и 15 комнат. Внутренней отделкой дома — в итальянском стиле — занимался младший архитектор Исаакиевского собора, академик Владимир Шрейбер.

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После смерти архитектора в 1858 году особняк был продан, и с тех пор имел разное предназначение, в частности, им владел чиновник, предприниматель и благотворитель Яков Ратьков-Рожнов. В середине 1990-х годов здание заняла городская прокуратура. В настоящее время здание занимает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.