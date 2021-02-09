В Ленобласти помощник машиниста украл из поезда посуду, фонарь и лестницу

В Ленобласти мужчина, работающий помощником машиниста, попался на краже 20 стаканов, 15 подстаканников и прочей мелочи. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Установлено, что во время технической стоянки поезда на железнодорожной станции Манушкино Ленобласти 56-летний злоумышленник пошел по пассажирским вагонам, пока в них никого не было. Он украл 20 стаканов, 15 подстаканников, 10 ножей и другой посуды. На обратном пути прихватил с собой электрический фонарь и лестницу, сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

УТ МВД по СЗФО УТ МВД по СЗФО

Часть похищенного нашли у него дома, остальное он успел продать на ближайшем рынке. Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.