Задержан подросток, бросивший «коктейль Молотова» в административное здание в Ленобласти

Подросток, бросивший 23 января бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Кингисеппского района, задержан в Ленинградской области.

ТАСС источник в силовых структурах. «Подросток, 17 лет, бросивший 23 января бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Кингисеппского района, задержан», — сообщилисточник в силовых структурах.

По его словам, также злоумышленник бросил в окно здания кирпич, после чего скрылся. В результате инцидента пожара не произошло. Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК России).