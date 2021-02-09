Задержан подросток, бросивший «коктейль Молотова» в административное здание в Ленобласти

Подросток, бросивший 23 января бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Кингисеппского района, задержан в Ленинградской области.
«Подросток, 17 лет, бросивший 23 января бутылку с зажигательной смесью в здание администрации Кингисеппского района, задержан», — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
По его словам, также злоумышленник бросил в окно здания кирпич, после чего скрылся. В результате инцидента пожара не произошло. Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК России).
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