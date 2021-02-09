Эксперты заявили о провальном опыте работы по раздельному сбору мусора в Ленобласти

Портал Online47 решил разобраться в причинах неудач проектов по переработке бытовых отходов, реализуемых на территории области. Как выяснилось, виноваты все — и жители, и мусороперерабатывающие предприятия.

Первой, с кем побеседовали журналисты Online47, стала жительница Луги. По ее мнению, программа по раздельному сбору мусора реализуется эффективно:



«Знаю, но лично я очень радуюсь: у нас стоит контейнер, мы туда пластиковые бутылки складываем – и чуточку приятней себя чувствуем. Всё-таки в хорошем деле участвуем. Моя мама, даже когда эти контейнеры не везде ещё были, специально отправлялась туда, где они стояли – у нас в семье так».

Однако в региональном операторе ТКО, напротив, считают, что лужане не проявляют должной сознательности и временами занимаются лишь вредительством. Например, мусор разделяют не по нормативам и воруют мусорные контейнеры.

«К сожалению, в данный момент, учитывая также пропажи контейнерных баков, опыт проекта по раздельному сбору в Луге нельзя назвать успешным», — призывают на предприятии.

Тем не менее, областной оператор настроен не так негативно. Так, в Кингисеппе и Ивангороде, эксперимент по раздельному сбору даёт более позитивные результаты. Задержка обработки отходов составляет всего 4-5%, стекло и пластик напрямую направляется переработчикам.

Главной проблемой этой сферы, по мнению портала Online47, является все же преобладание бизнес-интересов. Мусороперерабатывающая промышленность сегодня является доходным делом.

На данный момент, по предварительным оценкам, только по Ленобласти и Санкт-Петербургу необходимо порядка 1,5 млрд рублей на то, чтобы установить специальные контейнеры для сбора отходов. Сейчас в области обеспечить такую масштабную переработку отходов могут только крупные предприятия.