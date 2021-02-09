Эксперты заявили о провальном опыте работы по раздельному сбору мусора в Ленобласти

Портал Online47 решил разобраться в причинах неудач проектов по переработке бытовых отходов, реализуемых на территории области. Как выяснилось, виноваты все — и жители, и мусороперерабатывающие предприятия.
Первой, с кем побеседовали журналисты Online47, стала жительница Луги. По ее мнению, программа по раздельному сбору мусора реализуется эффективно:
Однако в региональном операторе ТКО, напротив, считают, что лужане не проявляют должной сознательности и временами занимаются лишь вредительством. Например, мусор разделяют не по нормативам и воруют мусорные контейнеры.
Тем не менее, областной оператор настроен не так негативно. Так, в Кингисеппе и Ивангороде, эксперимент по раздельному сбору даёт более позитивные результаты. Задержка обработки отходов составляет всего 4-5%, стекло и пластик напрямую направляется переработчикам.
Главной проблемой этой сферы, по мнению портала Online47, является все же преобладание бизнес-интересов. Мусороперерабатывающая промышленность сегодня является доходным делом.
На данный момент, по предварительным оценкам, только по Ленобласти и Санкт-Петербургу необходимо порядка 1,5 млрд рублей на то, чтобы установить специальные контейнеры для сбора отходов. Сейчас в области обеспечить такую масштабную переработку отходов могут только крупные предприятия.