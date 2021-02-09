Сегодня, 9 февраля, в Светогорске Выборгского района Ленобласти запустили движение по временному мосту через реку Унтерниска, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Временную переправу построили в рамках капремонта существующего моста, расположенного на 47-м км федеральной трассы “Выборг — Светогорск”, входящей в состав трассы «Скандинавия». В связи с открытием движения введенные ранее на этом участке ограничения для большегрузов больше не действуют. Кроме того, для безопасности пешеходов на временном мосту сделали тротуары.

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Напомним, капремонт моста через реку Унтерниску начался в ноябре 2020 года. Планируется, что все работы будут завершены в сентябре этого года.